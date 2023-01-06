Поттер рассказал о травме Маунта

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер рассказал, почему полузащитник Мэйсон Маунт пропустил вчерашний матч против «Манчестер Сити» в рамках Английской премьер-лиги, который «пенсионеры» проиграли у себя дома 0:1.

«Вчера он получил ушиб на тренировке. Ничего не предвещало беды, но в итоге Мэйсон был вынужден пропустить матч», – сказал Поттер на пресс-конференции после игры.

Маунт в этом сезоне отметился тремя голами и двумя ассистами в чемпионате Англии. Челси идёт на десятом месте в турнирной таблице. В последних 6 матчах АПЛ команда Грэма Поттера смогла одержать всего лишь одну победу.