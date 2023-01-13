Джо Коул: «После гола «Челси» думал, что они возьмут своё, но...»

В отложенном матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» переиграл лондонский «Челси», одержав свою девятую победу в чемпионате. Бывший футболист «пенсионеров» Джо Коул очень разочарован результатом игры. Он полагал, что после того, как в начале второго тайма команда сравняла счет благодаря усилиям Калиду Кулибали, «Челси» возьмет свое и победит, но вместо этого команда проиграла.

- Когда «Челси» сравнял счет, я думал, что дело пойдет по нарастающей и клуб выиграет. Но этого не произошло, - цитирует слова Коула BT Sport.

Следующий матч «Челси» проведет 15 января против другого лондонского клуба - «Кристал Пэлас».