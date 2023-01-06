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Поттер: «Игра Закарии была одним из позитивных моментов матча с «Манчестер Сити»

06 Января 2023 • 10:56 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер похвалил игру полузащитника Дениса Закарии, который вчера неплохо выступил против «Манчестер Сити», несмотря на поражение лондонцев 0:1. Напомним, швейцарец уже третий матч подряд появляется в основном составе «пенсионеров».

«Денис отлично действовал как с мячом, так и без него. Он не стеснялся продвигать атаки и идти вперед, а также полностью выкладывался в единоборствах. Его выступления – один из немногих позитивных моментов матча с «Манчестер Сити», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, Закария сейчас выступает за «Челси» на правах аренды из «Ювентуса». Лондонцы могут выкупить игрока в конце сезона за 38 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Денис Закария Грэм Поттер
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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