Поттер: «Игра Закарии была одним из позитивных моментов матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер похвалил игру полузащитника Дениса Закарии, который вчера неплохо выступил против «Манчестер Сити», несмотря на поражение лондонцев 0:1. Напомним, швейцарец уже третий матч подряд появляется в основном составе «пенсионеров».

«Денис отлично действовал как с мячом, так и без него. Он не стеснялся продвигать атаки и идти вперед, а также полностью выкладывался в единоборствах. Его выступления – один из немногих позитивных моментов матча с «Манчестер Сити», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, Закария сейчас выступает за «Челси» на правах аренды из «Ювентуса». Лондонцы могут выкупить игрока в конце сезона за 38 миллионов евро.