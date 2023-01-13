Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марку Силва: «Отличный, прекрасный вечер»

13 Января 2023 • 03:29 Комментировать
Фулхэм
2:1
Челси
окончен

В отложенном матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» переиграл «Челси», одержав свою девятую победу в чемпионате. «Пенсионеры» на сей раз, что называется, проехали мимо своих «дач». Португальский наставник «Фулхэма» Марку Силва высоко оценил выступления своей команды, он рад тому, что она одержала победу в дерби.

- Отличный, прекрасный вечер. В последние 15-20 лет все эти лондонские дерби складывались для нас непросто, «Челси» постоянно был намного сильнее. Мы не могли победить 16 лет, но сейчас сделали это. Матч был непростым, хотя «Челси» переживает кризис, но мои игроки отлично проявили себя в первые 15 минут, не предоставляя места таким игрокам, как Жоау Фелиш и Мэйсон Маунт. Потом соперник усилил давление, но лишь до удаления. После него мы были обязаны выигрывать, - цитирует слова Силвы BBC Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Фулхэм Марку Силва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Челси Челси
2
1
3.40 3.60 2.12
Видео
13.01.23 в 23:00
Астон Вилла Астон Вилла
Лидс Лидс
2.09 3.35 3.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Января
04:40 · Англия. Премьер-лига
Джо Коул: «После гола «Челси» думал, что они возьмут своё, но...»
03:50 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Всё, что может идти не так, идёт не так»
03:29 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва: «Отличный, прекрасный вечер»
01:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может избавиться от звёздного игрока
00:58 · Англия. Премьер-лига
Фелиш подвёл «Челси», его новая команда проиграла «Фулхэму»
00:36 · Англия. Премьер-лига
Фелиш получил прямую красную карточку на 58-й минуте матча с «Фулхэмом»
00:33 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Все ждут, что «Манчестер Сити» вытрет о «МЮ» ноги, но сейчас это не так»
00:17 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо принял решение о будущем в «Челси»
12 Января
23:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продвинулся в переговорах по трансферу форварда сборной Франции
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 1
21:31 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» и «Вулверхэмптон» продолжают переговоры о трансфере Фелипе Монтейро
20:51 · Англия. Премьер-лига
Хавбек «Фиорентины» Николас Гонсалес согласовал условия личного контракта с «Лестером»
19:33 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» может покинуть дорогостоящий защитник
18:31 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» отказался от звезды «Манчестер Сити» слухи
17:44 · Англия. Премьер-лига
​Вегхорст может сыграть за «Манчестер Юнайтед» уже в дерби с «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем