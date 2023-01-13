Марку Силва: «Отличный, прекрасный вечер»

В отложенном матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» переиграл «Челси», одержав свою девятую победу в чемпионате. «Пенсионеры» на сей раз, что называется, проехали мимо своих «дач». Португальский наставник «Фулхэма» Марку Силва высоко оценил выступления своей команды, он рад тому, что она одержала победу в дерби.

- Отличный, прекрасный вечер. В последние 15-20 лет все эти лондонские дерби складывались для нас непросто, «Челси» постоянно был намного сильнее. Мы не могли победить 16 лет, но сейчас сделали это. Матч был непростым, хотя «Челси» переживает кризис, но мои игроки отлично проявили себя в первые 15 минут, не предоставляя места таким игрокам, как Жоау Фелиш и Мэйсон Маунт. Потом соперник усилил давление, но лишь до удаления. После него мы были обязаны выигрывать, - цитирует слова Силвы BBC Sport.