Поттер: «У «Челси» есть время для новых январских подписаний»

Наставник «Челси» Грэм Поттер ответил на вопрос о трансферных планах клуба в зимнее окно.

В среду в качестве новичка «синих» был представлен нападающий Жоау Фелиш, арендованный у мадридского «Атлетико» до конца сезона. По словам Поттера, на этом работа клуба на трансферном рынке не завершена: «У нас есть время для новых подписаний, но найдём ли мы подходящих игроков – другой вопрос. Нам нужно максимально эффективно использовать январское окно и принимать правильные решения, но это не так-то просто», – приводит Sky слова английского тренера.

«Челси» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 25 очков после 17 туров.