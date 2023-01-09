«Челси» не намерен продавать Колвилла, даже несмотря на трансфер Бадьяшиля

«Челси» в конце сезона не намерен продавать своего центрального защитника Леви Колвилла, который выступает на правах аренды за «Брайтон». Англичанин недавно пробился в основной состав «чаек».

Журналист Дэвид Орнштейн в своих социальных сетях сообщает, что «пенсионеры» не намерены расставаться со своим 19-летним воспитанником, хотя «Брайтон» не прочь выкупить футболиста на полноценной основе. На решение «Челси» также не повлияет недавний трансфер Бенуа Бадьяшиля из «Монако», который тоже является левоногим центральным защитником.

По сведениям источника, руководство «Челси» бережно относится к своим молодым талантам. Колвилл в этом сезоне провёл 6 матчей в Английской премьер-лиге.