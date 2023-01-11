Обамеянг останется в «Челси» зимой

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг останется в своей команде этой зимой. Несмотря на слухи о возможном переходе в мадридский «Атлетико», руководство «пенсионеров» на намерено отпускать габонца. Об этом сообщает инсайдер Сэми Мокбел в социальных сетях.

Недавно Обамеянг получил травму спины, но уже сегодня нападающий должен вернуться к коллективным тренировкам. Несмотря на это, его участие в матче против «Фулхэма» до сих пор остаётся под вопросом. Габонцу предстоит пройти несколько фитнес-тестов перед игрой.

Напомним, «Челси» летом заплатил за Обамеянга 12 миллионов евро, а также отдал каталонской «Барселоне» своего защитника Маркоса Алонсо.