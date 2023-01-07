Бадьяшиль: «Стиль Поттера подходит мне»

Новичок «Челси» Бенау Бадьяшиль уже предвкушает работу с главным тренером Грэмом Поттером. Напомним, центральный защитник обошёлся «пенсионерам» в 40 миллионов евро, которые были заплачены «Монако».

«Поттер является тем тренером, который любит, когда его команда владеет мячом и быстро передвигает его по полю. Этот стиль мне очень подходит. Я очень горд, что у меня будет возможность поработать с Поттером», – заявил Бадьяшиль в интервью официальному сайту «Челси».

Дебютировать за «пенсионеров» Бадьяшиль может уже 12 января, когда команда отправится на выезд к «Фулхэму» в рамках Английской премьер-лиги.