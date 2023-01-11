Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Несколько испанских клубов интересуются Обамеянгом слухи

11 Января 2023 • 01:47 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Недавно перешедший в лондонский «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клуб уже этой зимой.

По информации Daily Mail, несколько испанских клубов присматриваются к персоне габонского нападающего, а переход Жоау Фелиша в аренду может ещё сильнее понизить ветерана в клубной иерархии и повлиять на потенциальный трансфер. Сообщается, что среди этих коллективов есть мадридский «Атлетико», что может означать возможный арендный обмен между командами.

Отметим, что Обамеянг присоединился к «Челси» перед стартом нынешнего сезона, перейдя из «Барселоны» за 12 миллионов евро. В составе «синих» Пьер-Эмерик провёл 15 игр в рамках всех состязаний, забив лишь три гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Пьер-Эмерик Обамеянг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
02:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о перспективах Филлипса в «Манчестер Сити»
01:49 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг: «Выход в полуфинал Кубка лиги – ничто, мы хотим выиграть турнир» 1
01:47 · Англия. Премьер-лига
Несколько испанских клубов интересуются Обамеянгом слухи
01:37 · Англия. Кубок лиги
Новый контракт Рэшфорда – приоритетная цель для «Манчестер Юнайтед»
01:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Наполи» нацелились на 18-летнего игрока сборной Марокко
01:01 · Англия. Кубок лиги
Дубль Рэшфорда на 90-й минуте позволил «МЮ» разгромить «Чарльтон» 2
01:00 · Англия. Кубок лиги
«Ньюкасл» не оставил «Лестеру» ни шанса
00:20 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо: «Ливерпуль» нуждался в таком игроке, как Гакпо»
00:11 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги: «Бэйл не раскрыл свой талант до конца»
10 Января
23:35 · Англия. Кубок лиги
В составе «МЮ» дебютировал 17-летний футболист
23:12 · Англия. Премьер-лига
«Реал» присмотрел звёздную замену Бензема в АПЛ слухи
22:30 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» - «Чарльтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
22:23 · Англия. Премьер-лига
Снейдер рассказал, почему в 2013 году предпочёл перейти в «Галатасарай», а не в «Ливерпуль» 1
22:04 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг: «МЮ» не должен довольствоваться достигнутым»
21:38 · Англия. Премьер-лига
АПЛ стала самой дорогой лигой мира по стоимости составов, РПЛ - 15-я
Все новости
Рекомендуем