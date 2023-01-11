Недавно перешедший в лондонский «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клуб уже этой зимой.

По информации Daily Mail, несколько испанских клубов присматриваются к персоне габонского нападающего, а переход Жоау Фелиша в аренду может ещё сильнее понизить ветерана в клубной иерархии и повлиять на потенциальный трансфер. Сообщается, что среди этих коллективов есть мадридский «Атлетико», что может означать возможный арендный обмен между командами.

Отметим, что Обамеянг присоединился к «Челси» перед стартом нынешнего сезона, перейдя из «Барселоны» за 12 миллионов евро. В составе «синих» Пьер-Эмерик провёл 15 игр в рамках всех состязаний, забив лишь три гола.