«Интер» может отказаться от продления аренды Лукаку

Миланский «Интер» не горит желанием продлевать аренду нападающего Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат лондонскому «Челси». По информации от FC Inter News, руководство «нерадзурри» сомневается в целесообразности повторной сделки.

Проблема в том, что на первую аренду «Интер» в общем и целом к концу сезона потратит 20 миллионов евро с учётом зарплаты футболиста. Учитывая, что бельгиец в нынешнем сезоне долго находился в лазарете и отметился всего одним голом в Серии А, руководство «нерадзурри» не горит желанием оставлять Ромелу в составе.

Летом 2021 года Лукаку обошёлся «Челси» в 113 миллионов евро, что делает его самым дорогим футболистом в истории клуба.