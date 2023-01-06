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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Энцо Фернандес пропустит следующий матч «Бенфики»

06 Января 2023 • 14:32 Комментировать
Бенфика
...
Портимоненсе
Через 6 ч. 56 мин.

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандес не поможет своей команде в следующем матче чемпионата Португалии. Сегодня «орлы» сыграют дома против «Портимоненсе».

Если верить журналисту Фабрицио Романо, аргентинца не будет сегодня даже на скамейке запасных «Бенфики». Напомним, лиссабонский клуб пока отказывается продавать игрока лондонскому «Челси». Позиция португальцев предельно ясна: если «пенсионеры» хотят заполучить Энцо, им нужно одним траншем заплатить сумму отступных в размере 120 миллионов евро.

Фернандес разочарован ситуацией, так как хочет перейти в «Челси». Тем не менее, лондонцы пока не готовы платить за игрока такие деньги.

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БЕНФИКА ПОРТИМОНЕНСЕ
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