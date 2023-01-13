«Челси» потерпел шесть поражений в последних восьми матчах - столь плохо дела не шли с 1993 года

В отложенном матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» переиграл лондонский «Челси», одержав свою девятую победу в чемпионате. Это было уже шестое поражение «Челси» в последних восьми матчах, с учетом всех турниров.

Такой интенсивной серии неудач у клуба не было с 1993 года, тогда клубом руководил Гленн Ходдл. Тем не менее, в конце того сезона «Челси» дошел до финала Кубка Англии, однако там был жестоко бит «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона и Эрика Кантона - 0:4.

Свой следующий матч в рамках английского чемпионата «Челси» проведет 15 января против другого лондонского клуба - «Кристал Пэлас».