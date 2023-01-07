Тренер «Аякса» Шрёдер: «Не думаю, что Зиеш перейдёт к нам»

Главный тренер амстердамского «Аякса» Альфред Шрёдер прокомментировал слухи о возможном возвращении в команду полузащитника Хакима Зиеша. Напомним, марокканский полузащитник «Челси» мог вернуться в Амстердам летом, когда его рассматривали в качестве замены Антони, но «Аякс» не стал платить требуемую сумму компенсации.

«Не думаю, что Зиеш перейдёт к нам в это трансферное окно. У нас есть достаточно игроков в атаке. Хаким также стоит не малых денег, поэтому он не является приоритетом», – сказал Шрёдер на пресс-конференции.

Напомним, Зиешем ранее также интересовался чемпион Италии «Милан». Игрок ранее не исключал, что покинет «Челси» зимой.