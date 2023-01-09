Канте и «Челси» пока не согласовали новый контракт, но продолжат переговоры

Будущее полузащитника Н'Голо Канте в «Челси» остаётся неопределённым.

31-летний француз уже обсуждал с руководством лондонского клуба новое соглашение – стороны пока не договорились, но в ближайшее время продолжат переговоры, о чём сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо. Шансы на успешное заключение сделки – «50 на 50», как и ранее. Сам Канте предпочитает остаться в «Челси», однако надеется получить достойное предложение.

Действующий договор хавбека с «синими» истекает через полгода. В подписании Канте, если верить слухам, заинтересованы «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.