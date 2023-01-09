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Станич: «Думаю, Захарян мог бы помочь «Челси» в нынешней ситуации» эксклюзив

09 Января 2023 • 14:31 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Бывший игрок «Челси» Марио Станич в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями о возможном трансфере Арсена Захаряна из московского «Динамо» на «Стэмфорд Бридж».

«Очень грустно наблюдать сейчас за «Челси». Текущее положение вещей не может устраивать. Я слышал, что клуб пока доверят Грэму Поттеру, и это хорошо. Это его первый опыт работы в таком большом клубе, и он сразу попал в неприятную ситуацию с травмами. У «Челси» столько травмированных, что непонятно, кто выйдет в следующий раз. Ни о каком построении игры сейчас нет речи, главному тренеру приходится затыкать дыры».

Что делать в такой ситуации?

«Сейчас у команды будет график попроще. Будет время для адаптации новичков, которые должны помочь. Я думаю, что «Челси» до последнего будет активен на трансферном рынке, команде нужно больше новых игроков, над этим ведётся работа».

Мог бы команде помочь сейчас Арсен Захарян?

«Я слышал об этом футболисте, но мало о нем знаю. Креативные футболисты «Челси» сейчас выглядят слабо, так что Захарян мог бы помочь, если бы был в команде. Но зимой, мне кажется, «Челси» не будет форсировать его переход. Команда больше думает об Энцо Фернандесе и поиске форварда».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - зима 2023 Марио Станич
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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