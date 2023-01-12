«Челси» взял Фелиша ради той задачи, для которой он не годится

Жоау Фелиш остаток сезона проведёт в «Челси» на правах аренды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом переходе.

Жоау Фелиш всё же покидает «Атлетико», где так и не смог найти себе место в системе Диего Симеоне. Когда португалец только переходил в стан «матрасников», было много сомнений в успехе трансфера. В итоге так и получилось. Симеоне систему не поменял, а Фелиш в ней лишь моментами демонстрировал грани своего огромного таланта. Тем не менее в своём желании уйти нападающий, кажется, совершил ещё одну ошибку.

Нынешний «Челси» выглядит весьма странной командой. Пока абсолютно непонятно, чего хочет добиться Грэм Поттер, и ужасные результаты лишь это подчёркивают. Винить только лишь одного тренера точно нельзя, в конце концов он пришёл в момент, когда состав команды был сформирован Томасом Тухелем, а у нового наставника из-за плотного календаря не было времени строить команду под себя. Однако в эпоху Романа Абрамовича тренеров часто спасал сильный спортивный блок, который подписывал правильных игроков. Переход же Фелиша выглядит доказательством того, что у лондонцев кризис и в этом направлении.

Как, скажете вы, коррелируется тот факт, что в одном абзаце Фелиш признаётся «огромным талантом», а в другом он уже чуть ли не сразу называется «ошибкой селекции»? Всё просто. Фелиш действительно обладает большим потенциалом, но это игрок, которого нужно встроить в правильную систему, чтобы он дал результат. Мало того, что в «Челси» сейчас и системы-то нет, так лондонцы ещё и пытаются за счёт португальца снять ту проблему, решить которую он не способен.

У «Челси» огромные прорехи с забиванием голов. В 17 турах Премьер-лиги лондонцы отличились всего 20 раз. Однако Фелиш хоть и играет в атаке, вовсе не является бомбардиром. Его нельзя даже назвать чистым нападающим. Конечно, его можно поставить на роль центрфорварда, но даже в Испании за «Атлетико» он забил всего 25 голов в 96 матчах. При этом в Англии Фелишу чисто из-за габаритов будет сложнее играть в роли классического нападающего. При этом Поттер предпочитает тактику с одним форвардом, так что у португальца в этом случае даже не будет напарника, который мог бы отвлекать внимание защитников соперника.

Сам Фелиш, кстати, отмечал, что предпочитает играть как раз в роли «десятки», когда перед ним есть ярко выраженный форвард. Однако на этой позиции у португальца есть конкурент в лице Мейсона Маунта. У Поттера 24-летний хавбек – игрок основы, который проводит не самый худший сезон на фоне общего кризиса «Челси». Если же использовать их вместе в средней линии, например, под Хаверцем, то встаёт вопрос с опорной зоной, где надо будет подстраховывать их.

Наверное, логичнее всего будет использовать Фелиша слева в атаке, как это было, например, в сборной Португалии на чемпионате мира. В этом есть смысл, ведь Хаким Зиеш и Кристиан Пулишич не блещут в составе «Челси», а Стерлинг может играть справа. Однако опять же встаёт вопрос, поможет ли португалец в этой роли увеличить количество голов «Челси».

Тот факт, что у «Челси» нет права на выкуп Фелиша, а сам португалец продлил контракт с «Атлетико», намекает, что португалец в Лондоне не задержится. Это, в свою очередь, наверняка будет давить на Поттера: зачем строить команду вокруг игрока, который летом уйдёт? Если Фелиш блеснёт, то «Челси» имеет возможность заплатить «Атлетико» какие-то баснословные деньги за португальца, но тогда это будет ещё один вопрос к спортивному блоку «синих», которые оформили сделку таким образом.

В общем есть ощущение, что подобным переходом Фелиш дополнительно снизил шансы на развитие своего таланта. Хочется ошибиться, ведь португалец действительно имеет всё для того, чтобы радовать своей игрой любителей футбола.

Роман Андреев