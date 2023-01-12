Стерлинг пропустит несколько недель из-за травмы

Полузащитник лондонского «Челси» Рахим Стерлинг пропустит минимум несколько недель из-за растяжения задней поверхности бедра. Напомним, свою травму англичанин получил в матче против «Манчестер Сити» в рамках Английской премьер-лиги.

Журналист Мэтт Лоу в социальных сетях сообщил о том, что в ближайшие недели не стоит ожидать возвращения Стерлинга на поле. Является ли травма более серьёзной – ещё неизвестно. Отмечается, что англичанин находится под пристальным присмотром медицинского штаба «Челси».

Напомним, Стерлинг в этом сезоне отметился 4 голами за «Челси» в Премьер-лиге. Рахим является самым высокооплачиваемым футболистом клуба с годовым окладом в 19 миллионов евро.