Поттер: «Всё, что может идти не так, идёт не так»

В отложенном матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» переиграл лондонский «Челси», одержав свою девятую победу в чемпионате. Для наставника «Челси» Грэма Поттера это еще одна неудача, которая может приблизить его отставку. Он расстроен итогами игры.

- Это показывает, где мы на данный момент - все, что может идти не так, идет не так. Жоау Фелиш был невероятен, но лишь до удаления. Жаль, что мы потеряли его. Не могу сказать, что «Фулхэм» выглядел непобедимым, у нас были некоторые моменты, но финальный результат, конечно, разочаровывает, - цитирует слова Грэма Поттера BBC Sport.