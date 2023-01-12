Мойсес Кайседо вполне может оказаться в «Челси» уже зимой

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо имеет неплохие шансы оказаться в «Челси» уже этой зимой. По информации от журналиста Саймона Филлипса, «пенсионеры» всерьёз рассматривают трансфер эквадорца в январе.

Ранее руководство «синих» не смогло договориться с «Бенфикой» о трансфере полузащитника Энцо Фернандеса, за которого лиссабонский клуб потребовал отступные в размере 120 миллионов евро. 21-летний Кайседо должен обойтись «Челси» дешевле. Ранее сообщалось, что «Брайтон» будет согласен отпустить игрока за 70-80 миллионов евро.

Напомним, сам Мойсес в начале осени заявил, что не против последовать за своим бывшим тренером Грэмом Поттером в «Челси».