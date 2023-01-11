На Маркуса Тюрама сейчас претендует три клуба

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам в данный момент интересен трём топ-клубам. По информации от журналиста Патрика Бергера, француз находится на радаре лондонского «Челси», миланского «Интера» и каталонской «Барселоны».

Контракт Тюрама с мёнхенгладбахской «Боруссией» подходит к концу уже по окончанию сезона. Из перечисленных на француза претендентов только «Челси» готов попробовать заполучить игрока этой зимой, заплатив небольшую сумму компенсации.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Тюрам отметился 10 забитыми голами, что является вторым показателем в чемпионате.