«Челси» больше недели не связывался с «Бенфикой» по трансферу Энцо Фернандеса

Лондонский «Челси» заморозил переговоры по трансферу полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.

Некоторое время назад различные ресурсы сообщали о почти достигнутой договорённости по переходу 21-летнего аргентинца, однако сделка зашла в тупик. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, уже более недели «Челси» не контактирует с «Бенфикой» по вопросу Фернандеса. Лиссабонский клуб требует за чемпиона мира 120 млн евро и не намерен идти на уступки, что охладило интерес английского гранда. В настоящий момент руководство «синих» изучает другие варианты на трансферном рынке.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Энцо Фернандеса в 55 млн евро. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до 2027 года.