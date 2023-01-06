«Челси» нацелился на Тюрама

Лондонский «Челси» уже в этом месяце может приобрести у мёнхенгладбахской «Боруссии» нападающего Маркуса Тюрама. По информации от журналиста Санти Ауны, «пенсионеры» рассматривают француза на замену Армандо Брое, который ранее получил серьёзную травму и вынужден пропустить остаток сезона.

В конце кампании Тюрам может стать свободным агентом, если не покинет «Боруссию» раньше. У футболиста заканчивается контракт, а ранее он уже дал понять руководству, что не намерен продлевать сотрудничество.

Помимо «Челси» в услугах Тюрама также заинтересованы миланский «Интер» и «Манчестер Юнайтед».