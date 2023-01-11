Поттер рассказал, как Фелиш поможет «Челси»

Рулевой «Челси» Грэм Поттер высказался о подписании Жоау Фелиша на правах аренды.

23-летний нападающий пополнил ряды лондонцев до конца текущего сезона, перебравшись из мадридского «Атлетико». Сделка обошлась «Челси» в 11 млн евро.

«Фелиш – качественный игрок, способный делать разницу в чужой трети поля. Он ещё молод, но за плечами у него много опыта. Футболист такого уровня определённо сделает нас сильнее. Мы довольны его приходом.

Мы изучали вопрос подписания Жоау на протяжении определённого времени – такие ходы не совершаются спонтанно. Травмы несколько обострили ситуацию и заставили нас действовать быстрее», – цитирует Sky Sports Поттера.