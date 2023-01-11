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Поттер рассказал, как Фелиш поможет «Челси»

11 Января 2023 • 22:18 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
Через 23 ч. 38 мин.

Рулевой «Челси» Грэм Поттер высказался о подписании Жоау Фелиша на правах аренды.

23-летний нападающий пополнил ряды лондонцев до конца текущего сезона, перебравшись из мадридского «Атлетико». Сделка обошлась «Челси» в 11 млн евро.

«Фелиш – качественный игрок, способный делать разницу в чужой трети поля. Он ещё молод, но за плечами у него много опыта. Футболист такого уровня определённо сделает нас сильнее. Мы довольны его приходом. 

Мы изучали вопрос подписания Жоау на протяжении определённого времени – такие ходы не совершаются спонтанно. Травмы несколько обострили ситуацию и заставили нас действовать быстрее», – цитирует Sky Sports Поттера.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Грэм Поттер Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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