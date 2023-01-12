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Поттер: «Работа в «Челси» – самая трудная работа в футболе»

12 Января 2023 • 02:13 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
Через 20 ч. 29 мин.

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер рассказал о своих взаимоотношениях с владельцами клуба.

Англичанин оказался под давлением после серьёзного спада команды, однако в «Челси» продолжают верить в специалиста, назначенного в сентябре вместо уволенного Томаса Тухеля.

«Я постоянно общаюсь с владельцами клуба. Их поддержка – это просто фантастика. Мы связываемся не менее двух-трёх раз в неделю.

Полагаю, работа тренером «Челси» – самая трудная работа, которая может быть в футболе. Ты обязан брать на себя огромную ответственность», – заявил Поттер, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо.

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Челси Грэм Поттер
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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