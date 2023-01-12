Поттер: «Работа в «Челси» – самая трудная работа в футболе»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер рассказал о своих взаимоотношениях с владельцами клуба.

Англичанин оказался под давлением после серьёзного спада команды, однако в «Челси» продолжают верить в специалиста, назначенного в сентябре вместо уволенного Томаса Тухеля.

«Я постоянно общаюсь с владельцами клуба. Их поддержка – это просто фантастика. Мы связываемся не менее двух-трёх раз в неделю.

Полагаю, работа тренером «Челси» – самая трудная работа, которая может быть в футболе. Ты обязан брать на себя огромную ответственность», – заявил Поттер, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо.