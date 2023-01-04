Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Митрович не сыграет с «Челси» из-за перебора жёлтых

04 Января 2023 • 12:56 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Лучший бомбардир «Фулхэма» Александар Митрович не поможет своей команде в дерби с «Челси», которое состоится 12 января. Во вчерашнем матче с «Лестером» серб получил свою пятую жёлтую карточку в этом розыгрыше чемпионата Англии – это значит, что следующую игру футболист пропустит из-за дисквалификации.

В данный момент «Фулхэм» находится впереди «Челси» в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Дачники» располагаются на седьмом месте и опережают «пенсионеров» на три очка, хотя у команды Грэма Поттера есть ещё два матча в запасе.

Митрович в этом сезоне забил 11 голов в чемпионате и является четвёртым лучшим бомбардиром турнира после Айвена Тоуни, Гарри Кейна и Эрлинга Холанна.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Фулхэм Александар Митрович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.01.23 в 22:30
Саутгемптон Саутгемптон
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.88 3.75 4.10
Видео
04.01.23 в 22:45
Лидс Лидс
Вест Хэм Вест Хэм
2.85 3.50 2.49
Видео
04.01.23 в 23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.65 3.65 2.04
Видео
04.01.23 в 23:00
Астон Вилла Астон Вилла
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.33 3.45 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Января
13:35 · Англия. Премьер-лига
Президент «Бенфики» Кошта смирился с уходом Энцо Фернандеса
12:56 · Англия. Премьер-лига
Митрович не сыграет с «Челси» из-за перебора жёлтых
12:49 · Англия. Премьер-лига
Директор «Шахтёра» Срна будет присутствовать на матче «Челси» – «Манчестер Сити»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Новички? Лучше задайте этот вопрос руководству»
11:49 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Владельцы «Челси» хаотично покупают игроков»
11:40 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Ньюкасл» не дал «Арсеналу» пространства для создания моментов»
11:30 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» и «Челси» всю ночь вели переговоры по Фернандесу, но так и не смогли прийти к соглашению
11:27 · Англия. Премьер-лига
Экс-наставник «Челси» ди Маттео продолжит работу в Южной Корее
10:57 · Англия. Премьер-лига
Конте назвал свою задачу в «Тоттенхэме» - это не чемпионство
10:56 · Англия. Премьер-лига
Закария: «Нам нужно быть готовыми к матчу с «Манчестер Сити»
10:30 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис: «Если бы я перешёл прямо из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити», то меня бы зарезали»
10:03 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл шокирован трансферным ценником Энцо Фернандеса
09:55 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» покупает нападающего за 25 миллионов евро
09:28 · Англия. Премьер-лига
Лисандро Мартинес высказался о будущем Месси в сборной Аргентины
09:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» потерял игрока из-за травмы
Все новости
Рекомендуем