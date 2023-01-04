Митрович не сыграет с «Челси» из-за перебора жёлтых

Лучший бомбардир «Фулхэма» Александар Митрович не поможет своей команде в дерби с «Челси», которое состоится 12 января. Во вчерашнем матче с «Лестером» серб получил свою пятую жёлтую карточку в этом розыгрыше чемпионата Англии – это значит, что следующую игру футболист пропустит из-за дисквалификации.

В данный момент «Фулхэм» находится впереди «Челси» в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Дачники» располагаются на седьмом месте и опережают «пенсионеров» на три очка, хотя у команды Грэма Поттера есть ещё два матча в запасе.

Митрович в этом сезоне забил 11 голов в чемпионате и является четвёртым лучшим бомбардиром турнира после Айвена Тоуни, Гарри Кейна и Эрлинга Холанна.