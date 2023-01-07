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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тюрам откажется от трансфера в «Ньюкасл», француз хочет перейти в более именитый клуб

07 Января 2023 • 11:47 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам вряд ли перейдёт в «Ньюкасл» в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Кристиана Фалька, несмотря на успехи «сорок» в нынешнем сезоне и третье место в чемпионате Англии, француз предпочитает перейти в более именитую команду.

Ранее в трансфере одного из лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Бундеслиги были заинтересованы такие клубы, как «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Контракт 25-летнего форварда с «Боруссией» заканчивается в конце сезона, поэтому потенциальный покупатель может получить Тюрама по скидке.

На счету Маркуса 10 голов в этом розыгрыше чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Маркус Тюрам Трансферы футбола - зима 2023
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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