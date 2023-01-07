Тюрам откажется от трансфера в «Ньюкасл», француз хочет перейти в более именитый клуб

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам вряд ли перейдёт в «Ньюкасл» в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Кристиана Фалька, несмотря на успехи «сорок» в нынешнем сезоне и третье место в чемпионате Англии, француз предпочитает перейти в более именитую команду.

Ранее в трансфере одного из лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Бундеслиги были заинтересованы такие клубы, как «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Контракт 25-летнего форварда с «Боруссией» заканчивается в конце сезона, поэтому потенциальный покупатель может получить Тюрама по скидке.

На счету Маркуса 10 голов в этом розыгрыше чемпионата Германии.