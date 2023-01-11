Обамеянг скучает по «Барселоне» и хочет вернуться

Нападающий лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг скучает по каталонской «Барселоне», за которую выступал во второй половине прошлого сезона. Напомним, габонец покинул «Камп Ноу» летом 2022 года и за 12 миллионов евро перебрался в «Челси».

Если верить изданию Diario AS, Обамеянг хочет вернуться в «Барселону». Каталонский клуб тоже не против воссоединения, но такой сценарий будет возможен только в том случае, если зимой из команды уйдёт Мемфис Депай.

В «Челси» настроены оставить Обамеянга минимум до конца сезона, ведь за 33-летнего габонца летом было уплачено 12 миллионов евро.

Напомним, Обамеянг стал лучшим бомбардиром «Барселоны» в прошлом сезоне, хотя приосединился к клубу только в январе.