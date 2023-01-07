Три клуба АПЛ лидируют в борьбе за Кайседо, оценённого более чем в 70 млн евро

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может продолжить карьеру в другом клубе Английской премьер-лиги.

Ранее «Брайтон» намеревался заработать на продаже эквадорца более 95 млн евро, теперь же, как утверждает Mirror, запрашивает за 21-летнего футболиста значительно меньше – чуть более 70 млн евро. Хавбек привлёк внимание множества клубов, но «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Челси» считаются главными претендентами на игрока.

Мойсес Кайседо принял участие в 16 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Англии, записав себе в актив один забитый мяч и одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 млн евро.