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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Крауч: «Технически Фелиш был прекрасен, но его погубил гнев»

13 Января 2023 • 07:30 Комментировать
Фулхэм
2:1
Челси
окончен

В отложенном матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» переиграл «Челси», одержав свою девятую победу в чемпионате. Как сошлись во мнении сразу несколько бывших игроков клуба, роковым событием для лондонцев стало удаление португальского нападающего Жоау Фелиша, дебютировавшего за клуб.

Такого же мнения придерживается и бывший футболист английской сорной Питер Крауч. Его впечатлила техника Фелиша, однако он сожалеет о том, что дебют был загублен красной карточкой.

- Технически Фелиш был прекрасен, было очень много красивых прикосновений к мячу. Но момент гнева погубил все, - цитирует слова Крауча BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фулхэм Жоау Фелиш
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