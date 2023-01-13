Крауч: «Технически Фелиш был прекрасен, но его погубил гнев»

В отложенном матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» переиграл «Челси», одержав свою девятую победу в чемпионате. Как сошлись во мнении сразу несколько бывших игроков клуба, роковым событием для лондонцев стало удаление португальского нападающего Жоау Фелиша, дебютировавшего за клуб.

Такого же мнения придерживается и бывший футболист английской сорной Питер Крауч. Его впечатлила техника Фелиша, однако он сожалеет о том, что дебют был загублен красной карточкой.

- Технически Фелиш был прекрасен, было очень много красивых прикосновений к мячу. Но момент гнева погубил все, - цитирует слова Крауча BT Sport.