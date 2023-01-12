«Челси» готов приобрести Тюрама, но есть одна проблема

Лондонский «Челси» готов приобрести у мёнхенгладбахской «Боруссии» нападающего Маркуса Тюрама. Тем не менее, если верить журналисту Флориану Плеттенбергу, потенциальной сделке мешает одна проблема.

Дело в том, что сам Тюрам не горит желанием уходить из «Боруссии» в январе. Француз хочет доиграть сезон в составе «жеребят», после чего уйти на правах свободного агента. Возможно, «Челси» попытается переубедить футболиста в ближайшее время.

Напомним, в активе у Тюрама 10 голов в этом розыгрыше Бундеслиги. На игрока также претендуют каталонская «Барселона» и миланский «Интер», но эти клубы хотят подписать игрока летом, а не зимой.