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«Челси» готов приобрести Тюрама, но есть одна проблема

12 Января 2023 • 10:43 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
Через 11 ч. 10 мин.

Лондонский «Челси» готов приобрести у мёнхенгладбахской «Боруссии» нападающего Маркуса Тюрама. Тем не менее, если верить журналисту Флориану Плеттенбергу, потенциальной сделке мешает одна проблема.

Дело в том, что сам Тюрам не горит желанием уходить из «Боруссии» в январе. Француз хочет доиграть сезон в составе «жеребят», после чего уйти на правах свободного агента. Возможно, «Челси» попытается переубедить футболиста в ближайшее время.

Напомним, в активе у Тюрама 10 голов в этом розыгрыше Бундеслиги. На игрока также претендуют каталонская «Барселона» и миланский «Интер», но эти клубы хотят подписать игрока летом, а не зимой.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам Трансферы футбола - зима 2023
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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