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Кулибали: «Челси» переживает тяжёлые времена»

09 Января 2023 • 12:49 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Защитник «Челси» Калиду Кулибали прокомментировал вылет своей команды из Кубка Англии. Напомним, вчера «пенсионеры» проиграли «Манчестер Сити» с разгромным счётом 0:4 и остановили свои выступления в турнире.

«Челси» переживает тяжёлые времена, и мы все об этом знаем. В такие моменты нужно объединиться и продолжать усердно работать, чтобы поскорее выбраться из сложившейся ситуации. Я верю, что мы можем это сделать. Я верю в эту команду», – написал Кулибали в социальных сетях.

Отметим, что «Челси» смог выиграть всего два из своих последних девяти матчей. Руководство клуба продолжает оказывать доверие главному тренеру Грэму Поттеру, который возглавил «пенсионеров» в сентябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Калиду Кулибали
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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