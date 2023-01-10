Руководство лондонского «Челси» обозначило новую трансферную цель после подписания Жоау Фелиша.

По информации журналиста Саймона Филлипса, руководство «аристократов» теперь сосредоточится на подписании защитника «Спортинга» Педро Порро. В настоящее время боссы «Челси» проводят переговоры с агентом футболиста, чтобы узнать, возможен ли переход до окончания трансферного окна. Сообщается, что другими вариантами на позицию правого защитника считаются Джереми Фримпонг и Дензел Дюмфрис.

Отметим, что игрок испанской национальной команды ранее являлся футболистом «Манчестер Сити», не проведя за «горожан» ни одной встречи. За «Спортинг» Порро выступает с 2020 года. На его счету 93 матча в футболке лиссабонского клуба и одно золото португальского чемпионата.