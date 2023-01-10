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«Челси» видит в Порро главную цель слухи

10 Января 2023 • 18:02 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Руководство лондонского «Челси» обозначило новую трансферную цель после подписания Жоау Фелиша.

По информации журналиста Саймона Филлипса, руководство «аристократов» теперь сосредоточится на подписании защитника «Спортинга» Педро Порро. В настоящее время боссы «Челси» проводят переговоры с агентом футболиста, чтобы узнать, возможен ли переход до окончания трансферного окна. Сообщается, что другими вариантами на позицию правого защитника считаются Джереми Фримпонг и Дензел Дюмфрис.

Отметим, что игрок испанской национальной команды ранее являлся футболистом «Манчестер Сити», не проведя за «горожан» ни одной встречи. За «Спортинг» Порро выступает с 2020 года. На его счету 93 матча в футболке лиссабонского клуба и одно золото португальского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Педро Порро
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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