Гари Кэхилл: «Красная карточка всё изменила для «Челси»

В отложенном матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» переиграл лондонский «Челси», одержав свою девятую победу в чемпионате. Бывший футболист «пенсионеров» Гари Кэхилл считает, что ключевым фактором для неудачи «Челси» стала красная карточка, которую Жоау Фелиш схлопотал на 58-й минуте игры. По мнению Кэхилла, она уничтожила атакующий пыл команды.

- Красная карточка стала ключевым фактором игры. Она перевернула все с ног на голову. Удача отвернулась от Грэма Поттера, - цитирует слова Кэхилла BT Sport.

Следующий матч «Челси» проведет 15 января против другого лондонского клуба - «Кристал Пэлас».