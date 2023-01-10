Захарян: «Договорились с Фелишем о том, что он будет играть слева, а я в центре»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал слухи о переходе Жоау Фелиша из мадридского «Атлетико» в лондонский «Челси». Напомним, вингера «бело-голубых» уже несколько месяцев тоже связывают с переездом на «Стэмфорд Бридж».

«Челси» берёт Фелиша за 111 миллионов евро? Какие 111? Там аренда. Мы с Фелишем уже всё обговорили. Он будет играть слева, а я в центре», – пошутил Арсен в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Челси» пока не может организовать переход Захаряна из-за сложностей с переводом денег в Россию. Сам Арсен давно дал понять, что хочет присоединиться к «пенсионерам».