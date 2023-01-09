«Челси» может отдать Давида Фофана в аренду этой зимой

Новичок «Челси» Давид Датро Фофана может уйти в аренду в это трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, руководство «пенсионеров» рассматривает вариант с тем, чтобы позволить игроку получить практику в другом клубе Английской премьер-лиги.

До второй половины января Фофана будет тренироваться с «Челси», после чего главный тренер Грэм Поттер примет решение по будущему футболиста. «Пенсионерам» требуется время, чтобы понять, стоит ли им отпускать Фофана в аренду.

Ивуариец перебрался в «Челси» этой зимой из норвежского «Мёльде». Ранее нападающим интересовался «Брайтон», который ныне располагается на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.