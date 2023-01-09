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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Челси» по-прежнему полностью доверяют Поттеру

09 Января 2023 • 00:39 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Главному тренеру «Челси» Грэму Поттеру не грозит увольнение.

Лондонцы потерпели шесть поражений в последних девяти матчах всех турниров, успев по ходу данного отрезка свалиться на десятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, а также вылететь из обоих внутренних кубков. Несмотря на провальные результаты и недоверие к Поттеру со стороны болельщиков, владельцы «Челси» сохраняют полную уверенность в его способностях. По информации журналиста Бена Джейкобса, рулевой находится в абсолютной безопасности, как и ранее.

При назначении в «Челси» Поттер договорился с работодателями о том, что его не отправят в отставку при первых трудностях. Кроме того, специалист не должен быть уволен в случае непопадании в Лигу чемпионов по итогам дебютного сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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