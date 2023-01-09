В «Челси» по-прежнему полностью доверяют Поттеру

Главному тренеру «Челси» Грэму Поттеру не грозит увольнение.

Лондонцы потерпели шесть поражений в последних девяти матчах всех турниров, успев по ходу данного отрезка свалиться на десятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, а также вылететь из обоих внутренних кубков. Несмотря на провальные результаты и недоверие к Поттеру со стороны болельщиков, владельцы «Челси» сохраняют полную уверенность в его способностях. По информации журналиста Бена Джейкобса, рулевой находится в абсолютной безопасности, как и ранее.

При назначении в «Челси» Поттер договорился с работодателями о том, что его не отправят в отставку при первых трудностях. Кроме того, специалист не должен быть уволен в случае непопадании в Лигу чемпионов по итогам дебютного сезона.