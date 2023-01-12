«Челси» теряет веру в трансфер Фернандеса

Лондонский «Челси» вряд ли купит полузащитника Энцо Фернандеса этой зимой у лиссабонской «Бенфики». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «пенсионеры» не намерены идти на поводу у руководства «орлов», которые требуют за аргентинца отступные в размере 120 миллионов евро.

«Челси» уже зимой может переключиться на альтернативные варианты, которые обойдутся клубу гораздо дешевле, чем Фернандес. Среди прочих кандидатов ранее называлось имя Мойсеса Кайседо, который ранее работал в «Брайтоне» с нынешним наставником «пенсионеров» Грэмом Поттером.

Напомним, «Челси» готовится к летнему ухожу Жоржиньо на правах свободного агента. Клуб хочет поскорее найти полузащитнику замену.