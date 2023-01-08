Ширер: «Следующие два матча будут крайне важны для «Челси»

Бывший английский нападающий Алан Ширер считает, что в ближайших матчах команда Грэма Поттера обязана реабилитироваться после недавних неудач.

«Челси» уступил «Манчестер Сити» в поединке Кубка Англии (0:4), потерпев шестое поражение в последних девяти матчах всех турниров. Давление на рулевого Грэма Поттера продолжает расти, и Ширер считает, что предстоящие встречи могут сыграть определяющую роль: «Сейчас «Челси» недостаточно хорош, и следующая неделя будет крайне важна для команды. В предстоящих двух играх лиги – против «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» – игроки обязаны проявить себя значительно лучше, чем сегодня. Да, травмы – это серьёзная проблема, но готовые футболисты должны показать характер в этот тяжёлый момент», – цитирует BBC Ширера.