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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маунт не требовал у «Челси» зарплату в 340 тысяч евро в неделю

10 Января 2023 • 15:05 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Информация о том, что полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт требовал у клуба значительную прибавку к зарплате не соответствует действительности. Как сообщает в социальных сетях журналист Мэтт Лоу, англичанин не просил у руководства зарплату в размере 340 тысяч евро в неделю.

Напомним, Маунт и «Челси» продолжают вести переговоры по продлению контракта. Нынешнее соглашение хавбека с командой истекает в конце следующего сезона, поэтому «пенсионеры» хотят поскорее заключить новую сделку.

Мэйсон является воспитанником «Челси» и пока не подавал признаков того, что хочет покинуть клуб. В этом сезоне на счету Маунта три гола и два ассиста в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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