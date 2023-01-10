Маунт не требовал у «Челси» зарплату в 340 тысяч евро в неделю

Информация о том, что полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт требовал у клуба значительную прибавку к зарплате не соответствует действительности. Как сообщает в социальных сетях журналист Мэтт Лоу, англичанин не просил у руководства зарплату в размере 340 тысяч евро в неделю.

Напомним, Маунт и «Челси» продолжают вести переговоры по продлению контракта. Нынешнее соглашение хавбека с командой истекает в конце следующего сезона, поэтому «пенсионеры» хотят поскорее заключить новую сделку.

Мэйсон является воспитанником «Челси» и пока не подавал признаков того, что хочет покинуть клуб. В этом сезоне на счету Маунта три гола и два ассиста в чемпионате Англии.