Джо Коул: «Фулхэм» движется в верном направлении»

В отложенном матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» переиграл лондонский «Челси», одержав свою девятую победу в чемпионате. Успех позволил «дачникам» подняться на шестое место в турнирной таблице, что произвело большое впечатление на Джо Коула - бывшего игрока «Челси». Он похвалил «Фулхэм».

- Вероятно, перед началом сезона они мечтали о сорока очках, как и любой новичок. Сейчас они в зоне европейских кубков. Они великолепны. Они отлично защищались сегодня. Надо отдать должное Марку Силве и клубу. Они движутся в правильном направлении, - цитирует слова Коула BT Sport.