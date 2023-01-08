Три топ-клуба АПЛ провели переговоры с агентом Депая

Сразу три гранда Английской премьер-лиги вступили в переговоры с агентом нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.

Контракт нидерландского футболиста с «сине-гранатовыми» истекает по окончании сезона и вряд ли будет продлён. Руководство каталонцев, по слухам, надеется продать 28-летнего форварда в январе, и интерес к нему проявляют три представителя чемпионата Англии – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси», информирует издание Sport. Кроме того, надежд на подписание игрока не оставляет «Ньюкасл». Представители клубов уже связались с агентом Депая для обсуждения потенциального январского перехода.