Гвардиол: «Челси» или «Манчестер Сити»? Не знаю, кого бы выбрал»

Защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол пока не может сделать выбор между «Челси» и «Манчестер Сити». Напомним, оба клуба заинтересованы в трансфере хорвата.

«Челси» или «Манчестер Сити»? Не знаю, кого бы выбрал. Ни один из этих клубов ещё не презентовал мне свой проект. Я вовсе не спешу, у меня достаточно времени. Пусть они составят план, а затем посмотрим», – цитирует Гвардиола RTLD Danas.

В этом же интервью Йошко рассказал, что мечтает выступать за другую команду из Английской премьер-лиги, которую поддерживает с самого детства.

20-летний защитник будет стоить потенциальным покупателям свыше 100 миллионов евро.