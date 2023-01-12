​Поттер встретился с лидерами «Челси» на фоне кризиса

«Челси» находится в кризисе. В последнее время команда демонстрирует откровенно плохие результаты, что находит отражение в таблице Премьер-лиги, где «пенсионеры» занимают лишь 10-е место.

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер на фоне кризиса провёл встречу с лидерами команды. Об этом рассказал сам специалист.

«Я встретился с Сесаром Аспиликуэтой, Жоржиньо, Матео Ковачичем и Тьяго Силвой. У нас был действительно хороший разговор. Они были честными и хорошо сформулировали свои опасения. Думаю, мы можем двигаться вперёд», - цитирует Поттера The Telegraph.

В четверг «Челси» проведёт дерби против «Фулхэма». Не пропустите текстовую трансляцию.