Обамеянг не сыграл с «Манчестер Сити» в Кубке Англии из-за проблем со спиной

Стало известно, почему нападающий лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг пропустил вчерашний матч Кубка Англии против «Манчестер Сити». Главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер на пресс-конференции сообщил, что габонец испытывает проблемы со спиной.

Сроки восстановления футболиста пока неизвестны, но судя по всему, травма не является серьёзной. Стоит отметить, что в последний раз Обамеянг забивал за «Челси» в начале октября в выездном матче Лиги чемпионов против «Милана».

Напомним, «Челси» вчера вылетел из Кубка Англии, разгромно проиграв «Манчестер Сити» на выезде со счётом 0:4.