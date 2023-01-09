Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Обамеянг не сыграл с «Манчестер Сити» в Кубке Англии из-за проблем со спиной

09 Января 2023 • 16:46 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Стало известно, почему нападающий лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг пропустил вчерашний матч Кубка Англии против «Манчестер Сити». Главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер на пресс-конференции сообщил, что габонец испытывает проблемы со спиной.

Сроки восстановления футболиста пока неизвестны, но судя по всему, травма не является серьёзной. Стоит отметить, что в последний раз Обамеянг забивал за «Челси» в начале октября в выездном матче Лиги чемпионов против «Милана».

Напомним, «Челси» вчера вылетел из Кубка Англии, разгромно проиграв «Манчестер Сити» на выезде со счётом 0:4.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Пьер-Эмерик Обамеянг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Января
16:53 · Англия. Премьер-лига
Переход Морено в «Астон Виллу» находится на завершающей стадии
16:46 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг не сыграл с «Манчестер Сити» в Кубке Англии из-за проблем со спиной
16:17 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» хочет взять Эн-Несири в аренду
16:05 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» предложил 20 миллионов евро за полузащитника из Лиги 1
15:57 · Англия. Премьер-лига
Эмери хочет пригласить в «Астон Виллу» игрока «Арсенала»
14:57 · Англия. Премьер-лига
«Интер» может отказаться от продления аренды Лукаку
14:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отдать Давида Фофана в аренду этой зимой
14:42 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Мы знали, что «Арсенал» может сделать резкий скачок в этом сезоне»
14:19 · Россия. Премьер-лига
«Челси» сохранил желание подписать Захаряна
14:08 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг сегодня пройдёт дополнительное обследование
13:15 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст в шаге от перехода в «МЮ»
13:07 · Англия. Премьер-лига
Трево Чалоба: «Мы не смогли оказать должного давления на «Манчестер Сити»
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не намерен продавать Колвилла, даже несмотря на трансфер Бадьяшиля
12:49 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Челси» переживает тяжёлые времена»
12:08 · Англия. Премьер-лига
Мёлестен – о трансфере Вегхорста в «МЮ»: «Думаю, тен Хаг знает, что делает»
Все новости
Рекомендуем