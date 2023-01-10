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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат объяснил, почему Захаряну не стоит торопиться с переходом в «Челси»

10 Января 2023 • 18:24 Комментировать (1)
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Бывший игрок московского «Динамо» Владимир Гранат высказал мнение о возможном переходе полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Челси».

«Захаряну будет очень проблематично перейти в «Челси» в зимнее трансферное окно. В связи с нынешней ситуацией нужно время снова наладить контакты», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что сейчас у лондонского клуба много схожих по ролям футболистов, поэтому Захаряну было бы там трудно, ему необходимо подождать до лета.

Ранее сообщалось, что «Челси» все еще проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику, но уже не так активно, как это было минувшим летом.

В текущем сезоне на счету Захаряна 3 мяча и 6 голевых передач в 22 встречах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Владимир Гранат Арсен Захарян
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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Leonardis
10 Января 2023 в 19:35
кто его туда берет?
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