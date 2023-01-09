Лебёф: «Я никогда не видел, чтобы «Челси» был так плох»

Экс-защитник «Челси» и сборной Франции Франк Лебёф высказался об игре лондонской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 8 января, «синие» потерпели разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Лебёф выразил разочарование игрой «Челси» в последних встречах, отметив, что ещё никогда не видел команду в столь плохом состоянии.

«Мистер Поттер, с нас уже хватит, что-нибудь должно измениться. Это не тот клуб, что я знаю. У игроков нет воли, нет духа, нет храбрости, чтобы сражаться за свои цвета», — цитирует Лебёфа ESPN.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 25 очков после 17 туров. Свой следующий матч команда Грэма Поттера проведёт 12 января против «Фулхэма». Начало — в 23:00 по московскому времени.