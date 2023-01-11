Бакайоко скоро может стать свободным агентом

Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко в скором времени может стать свободным агентом. По информации от журналиста Майка Макгрета, арендованный у «Челси» опорный хавбек «россонери» ведёт переговоры с лондонским клубом о досрочном расторжении контракта.

«Милан» в нынешнем сезоне почти не заигрывает Бакайоко, ведь в том случае, если француз достигнет определённого количества поединков, «россонери» будут обязаны выкупить игрока у «Челси» на постоянной основе.

Бакайоко не устраивает его нынешняя роль в «Милане». Игрок также понимает, что его совсем не ждут в «Челси». Лондонский клуб готов разорвать контракт с игроком и отпустить его на правах свободного агента.