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Бакайоко скоро может стать свободным агентом

11 Января 2023 • 16:38 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко в скором времени может стать свободным агентом. По информации от журналиста Майка Макгрета, арендованный у «Челси» опорный хавбек «россонери» ведёт переговоры с лондонским клубом о досрочном расторжении контракта.

«Милан» в нынешнем сезоне почти не заигрывает Бакайоко, ведь в том случае, если француз достигнет определённого количества поединков, «россонери» будут обязаны выкупить игрока у «Челси» на постоянной основе.

Бакайоко не устраивает его нынешняя роль в «Милане». Игрок также понимает, что его совсем не ждут в «Челси». Лондонский клуб готов разорвать контракт с игроком и отпустить его на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Тьемуэ Бакайоко Трансферы футбола - зима 2023
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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