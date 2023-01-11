Поттер: «Два месяца назад меня считали топ-тренером»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о трудной ситуации, в которой оказалась команда.

После череды неудач «синие» опустились на десятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, попутно вылетев из Кубка Англии и Кубка лиги. Давление на Поттера растёт, и специалисту регулярно приходится отвечать на вопрос о собственных перспективах: «Всего два месяца назад меня считали топ-тренером, а сейчас всё резко изменилось. Как я уже говорил, каждому нужно время, чтобы проявить себя», – отметил специалист, возглавивший лондонский коллектив в сентябре.

12 января «Челси» сыграет в гостях против «Фулхэма» в рамках чемпионата Англии.