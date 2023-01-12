Переход Нкунку в «Челси» завершён на 100%

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку летом станет игроком «Челси».

Трансфер пока не подтверждён клубами официально, но полностью оформлен и состоится со стопроцентной вероятностью, уверяет авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг. 25-летний французский нападающий согласовал с «Челси» долгосрочный контракт, который вступит в силу в июне.

Кристофер Нкунку записал себе в актив 17 забитых мячей и четыре голевые передачи в 23 встречах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах текущего сезона. Незадолго до чемпионата мира в Катаре футболист получил травму, из-за которой выбыл, по прогнозам, до конца февраля.