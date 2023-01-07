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Эдуар Менди перенёс операцию на сломанном пальце

07 Января 2023 • 14:21 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Голкипер «Челси» Эдуар Менди перенёс операцию на сломанном пальце. Об этой новости стало известно благодаря информации на официальном сайте «пенсионеров».

Как оказалось, несколько дней назад Менди сломал палец на тренировке. О сроках восстановления футболиста пока не сообщается, но даже в здоровом состоянии под руководством Грэма Поттера Эдуар не является основным голкипером «Челси» и проигрывает конкуренцию Кепе Аррисабалаге.

Ранее Менди отклонил предложение «Челси» о новом контракте. Футболиста уже успели связать с возможным переходом в «Милан», который лишился Майка Меньяна на долгий срок.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эдуар Менди
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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