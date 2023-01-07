Голкипер «Челси» Эдуар Менди перенёс операцию на сломанном пальце. Об этой новости стало известно благодаря информации на официальном сайте «пенсионеров».

Как оказалось, несколько дней назад Менди сломал палец на тренировке. О сроках восстановления футболиста пока не сообщается, но даже в здоровом состоянии под руководством Грэма Поттера Эдуар не является основным голкипером «Челси» и проигрывает конкуренцию Кепе Аррисабалаге.

Ранее Менди отклонил предложение «Челси» о новом контракте. Футболиста уже успели связать с возможным переходом в «Милан», который лишился Майка Меньяна на долгий срок.